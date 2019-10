La nostra vacanza... Elena Santarelli, la foto con il figlio Giacomo è un colpo al cuore

“Gli haters mi hanno giudicato con facilità, hanno pensato che fosse tutta una passeggiata”., la settimana scorsa a Domenica In, ha ripercorso ”l’inferno” vissuto durante la malattia del figlio Giacomo. La showgirl ha raccontato la sua esperienza nel libro ‘Una mamma lo sa’. Il ricavato andrà all’, che sostiene la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.“Ho accompagnato mio figlio in sala operatoria, non sapevo se lo avrei mai visto. Mio figlio mi ha chiesto se corresse il rischio di morire. Gli ho detto ‘no, ma che dici? L’intervento è una cavolata’. L’operazione è durata 14 ore. E lui, più in là, mi ha detto che aveva percepito la mia paura”, racconta in studio: “Mio figlio sta recuperando energie, forze, chili”. “Ricordo la telefonata della dottoressa, ero in auto: ‘Giacomo è guarito, non c’è più niente’. In quel momento non sono scoppiata a piangere, mi sono chiesta se stessi sognando”.. Dopo lunghi mesi di sofferenza, finalmentee tirare un sospiro di sollievo. Su, la 38enne showgirl pontina ha pubblicato un tenero selfie insieme al figlio, con una didascalia semplice ma che la dice lunga sulla serenità ritrovata. Già durante la, Elena Santarelli aveva collaborato alla nascita e allo sviluppo della onlus Progetto Heal, dedicata all’assistenza delle famiglie dei bimbi affetti da tumori cerebrali.Ed ora, reduce dal successo della presentazione del suo libro,, in cui racconta le difficoltà degli ultimi anni a causadella malattia che Giacomo ha poi sconfitto, finalmente c’è tempo per un po’ di relax insieme al figlio. “” , si legge nel post su Instagram, che ha sciolto il cuore di tanti follower, vip compresi. Tra i commenti, infatti, spiccano quelli di amiche come Alessia Marcuzzi, Valeria Graci, Melissa Satta e Federica Fontana.