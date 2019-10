Selvaggia Lucarelli chiama Daniela Martani: Quali uccelli intendi?

Selvaggia Lucarelli è uno dei personaggi pubblici che maggiormente si sono spesi affinché il testo legislativo italiano regolamentante i social network sia aggiornato e conforme alle dinamiche reali. La blogger ha aspramente contestato la decisione della Procura di archiviare la denuncia contro Daniela Martani di Fedez, dopo che lui e la compagna Chiara Ferragni erano stati definiti dalla hostess due palloni gonfiati.

Naturalmente, il pronunciamento non è stato accolto favorevolmente dal rapper, intervenuto per esprimere contrarietà nel ritenere meno gravi le brutte parole spese nei loro confronti solamente perché espresse via social. Dello stesso avviso, Selvaggia Lucarelli, intervenuta tramite la sua pagina Facebook sulla questione. E, in una puntata de La Vita in Diretta, è intervenuta telefonando a insaputa, mentre in studio la Martani parlava della controversia. All’ex concorrente del Grande Fratello ricorda come in tempi recenti, più esattamente il mese scorso, si è rivolta a lei con un’espressione volgare, in quanto scrisse un articolo in difesa del tour di Jovanotti nelle spiagge italiane. Ai tempi disse che si proseguiva nel racconto su questo povero uccello fratino, disturbato dalle folle in spiaggia.

Per risponderle, Daniele Martani le “suggerì” di occuparsi di uccelli di altra natura: di fratino ne capiva niente. Dunque, Selvaggia le chiedeva dove stava il diritto alla critica. Allora la Martani ha replicato, professando l’innocenza di quanto proferito e, soprattutto, di non considerare Selvaggia Lucarelli nella posizione giusta per poter sindacare sulla sua persona. “Perché questa sarebbe un’offesa?”, ha chiesto Daniele Martani. Secondo lei la Lucarelli è l’ultima che può prendere parola sull’argomento. Con decine e decine di denunce a proprio carico, è l’ultima nella facoltà di intervenire, riceve ancora denunce e anche lei si è salvata – continuava l’ex gieffina – in quanto ci sono stati giudici che le hanno dato ragione. E fra l’altro condannata in plurime circostanze, mentre lei ha ancora la fedina penale illibata, perciò non capisce perché dovrebbe confrontarsi con lei.

La situazione è completamente degenerata. Selvaggia Lucarelli ha intimato Daniele Martani nel non affermare abbia preso varie condanne: è incensurata. Quindi, se avesse continuato a ripeterlo, l’avrebbe diffamata e querelata nuovamente. E le ha richiesto cosa volesse dire con uccelli di altra natura. A questo punto la Martani ha tentato di sviare il discorso, senza particolare successo.