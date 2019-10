Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall'ex fidanzato della modella venezuelana

C'è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un'aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di 'uomo'

sono finiti al centro di un violento litigio avvenuto, presumibilmente, nei giorni scorsi. A raccontare il controverso episodio è stato l'attore nelle storie del suo account Instagram. Belli stava rispondendo alle domande dei follower, quando un utente gli ha chiesto cosa fosse successo tra Delia e il suo ex. L'attore ha così spiegato: "". Nessun riferimento temporale, nessun ulteriore dettaglio sul luogo dello scontro sono stati resi noti da Alex Belli. Ma la vicenda appare recente e una successiva risposta alle domande dei fan su Instagram lo confermerebbe.

Ti ho visto l'altra sera al pronto soccorso, come sta Delia?

Fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma

Alex Belli non ha nascosto la sua rabbia nei confronti dell'ex fidanzato della sua compagna, ma non ha approfondito i fatti. La vicenda si è tinta ulteriormente di giallo con una seconda risposta di Alex Belli a un altro follower, che gli ha chiesto: "". Il fatto sarebbe dunque legato alla colluttazione, tanto che l'attore ha spiegato: "". Delia Duran avrebbe avuto bisogno di cure mediche in seguito alla colluttazione con l'ex, tanto da doversi recare alper accertamenti. I due sembra però che abbiano già superato la vicenda. La coppia, tornata più unita che mai dalla partecipazione al reality Temptation Island Vip, è apparsa felice sui social a cena con amici, segno che il brutto episodio è solo un ricordo.