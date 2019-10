Chiara e Valentina Ferragni come Cora e Marilù nel promo di Lines è. Il web sbotta: Ma che trash è?

Dopo aver presentato alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia il flim biopic dal titolo Unposted,è tornata a far parlare di sé. Questa volta a far discutere sul conto della consorte diè la sorella della stessa bionda webstar, Valentina Ferragni, che si è attivata suil social network che fa tanto tremare in termini di accessi e movimenti il social ideato da, Instagram- proponendo in video un remake del simpatico promo realizzato da due protagoniste de Il collegio. Quest'ultimo è un reality show, giunto alla quarta edizione ambientata nel 1982 e trasmesso su Rai 2. Il collegio si prefigge di far conseguire ai partecipantisecondo le modalità previste nell'epoca in cui è ambientata ciascuna edizione.Nel video ripreso da, quest'ultima figura con Chiara e insieme le due sorelle giocano con il labiale nel tentativo di riprodurre fedelmente quanto inscenato dalle gemelle Cora e Marilù nel loro "" degli assorbenti Lines è divenuto virale, in cui Cora manifesta il suo dispiacere di non poter uscire di casa perché ha il ciclo. Nel, postato dal profilo ufficiale delle gemelle siciliane e testimonial di Lines è,e realizzato in collaborazione con Nicole Rossi, Nicole suggerisce a Cora di indossare l'assorbente Lines è, prima di uscire con sua sorella. "Perché non vieni, che problema c'è?", domanda nel video Nicole a Cora, che ribatte: "C'ho il ciclo". "Ti porto Lines è!" esclama la Rossi. E il video dellarealizzata dalle sorelle Ferragni, che hanno omaggiato le gemelle de Il collegio, sta facendo incetta di like, condivisioni e commenti su Instagram. A postare il filmato di Valentina è stata proprio la web influencer Chiara Ferragni, con la seguente descrizione: "Primo Tiktok di @valentinaferragni dedicato alle mitiche @coraemarilu". Tra i commenti riportati sotto il post di Chiara, si legge: "Cos'è questo trash?". Poi si nota il commento di Valentina, che elogia se stessa e al contempo anche la sorella: "Migliori controfigure".



Nelle ultime ore è diventato virale il video postato da Cora e Marilù de Il collegio 3, le quali tuttavia hanno ricevuto qualche critica. "Finalmente possiamo spoilerare una delle scene del nostro spot pubblicitario! -si legge tra le righe della descrizione dell'ultimo video postato su Instagram dall'account ufficiale delle gemelle-. Cosa ne pensate ? Vi ricordo di stare attentissimi ad ogni pausa pubblicitaria delle prossime puntate del collegio. Quanti di voi l’hanno vista? #spot #pubblicità #angeldevil #coraemarilù #girlpower". Tra i messaggi scritti dagli utenti sotto il post pubblicato dalle ormai influenti gemelle de Il collegio 3, si leggono le seguenti parole al vetriolo: "Ma dove siamo arrivati?".