Miriam Leone super sexy col maglione completamente aperto

Un altro scatto “rubato” dal set di 1994 manda in estasi i fan. Solo pochi giorni fa l’attrice aveva condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine al mare, in Sardegna, con un costume intero che metteva in mostra tutta la sua sensualità. “Questa foto di backstage di 1994 rappresenta molto per me”, esordiva lei nella didascalia.“Mi è stata scattata da una persona cui voglio molto bene un attimo prima di entrare in scena, e quindi di entrare in acqua, in una delle scene più difficili e complesse di questo #1994 la serie e che vedrete domani sera su @skyatlanticit … faceva freschetto ( e lo potete notare dalla troupe in acqua con le mute) , eravamo in Sardegna e avevamo avuto una giornata di lavoro lunghissima, molto emozionante”. Neanche a dirlo, i like e i commenti erano arrivati a pioggia.E come sempre i fan avevano riempito il post dicon un’infinità di complimenti: “È una bomba! Sempre bellissima “, “La prova definitiva dell’esistenza di Dio”, “Illegale in 50 Stati”, scrivevano tra i commenti. Ora, per annunciare l’ultima puntata di 1994, il capitolo finale della serie tv di Sky iniziata con 1992 e proseguita con 1993, l’attrice che interpreta Veronica Castello ha regalato loro un’altra foto mozzafiato.

Nella didascalia l’ex modella scrive, in riferimento all’ultima puntata della serie che sarebbe andata in onda poche ore dopo: “Questa scena la troverete negli episodi di domani… è stato emozionante per me ritrovarla tra gli scatti di backstage… vi aspettiamo domani sera con IL #FINALEDISERIEDI1994”. La foto? Pazzesca: Miriam Leone èche svela ildi pizzo nero.“Capolavoro”, “Bellissima”, “Sposami”, “Numero uno in assoluto”, si legge tra la marea di commenti lasciati sotto. E ancora, anche in riferimento al finale di stagione di 1994: “Breve ma intenso e tu come sempre stratosferica. In attesa del gran finale”, “Non vediamo l’ora”, “È emozionante anche per noi questa foto…”. Bellezza e sensualità a parte, tanti si congratulano con Miriam anche per il suo talento dimostrato nell’interpretare il suo personaggio.