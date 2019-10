Taylor Mega senza veli per il calendario 2020 di For Men contro la violenza

È un'influencer di primissimo piano e manager di se stessa

La sua pagina Instagram vanta oltre due milioni di follower. La sua notorietà è cresciuta al punto tale che ha partecipato al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi

Questo è senza dubbio l'anno diMa anche il 2020 lo sarà. La bella influencer è uno dei volti più richiesti da brand, stilisti e programmi televisivi, ma è anche una delle star del web più amate e seguite. Per questo la rivista maschile For Men l'ha scelta come protagonista del nuovo. Taylor Mega ha prestato corpo e volto per i tredici scatti d'autore (copertina e dodici mesi) realizzati dal fotografo Dario Plozzer, il quale ha voluto ricreare atmosfere stile anni '80, con il giusto mix tra vintage e avanguardia.Taylor Mega è stata scelta sia per l'indiscutibilesia perché rappresenta la società contemporanea e i nuovi stili di vita e di linguaggio. "- ha spiegato il direttore del mensile Andrea Biavardi -". Il calendario di For Men sarà però anche l'occasione per fare della