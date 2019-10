Emma Marrone: Dopo l'operazione non sono al 100%, ma non volevo rimandare l’album

"Sto bene, non si vede?" è così che esordiscea Fanpage.it, dopo l'uscita di “”, il nuovo album con cui festeggia 10 anni di carriera. Un lavoro pubblicato nonostante i problemi di salute che la cantante ha affrontato nelle ultime settimane e che l'hanno vista sottoporsi a una nuova operazione. "Cercheremo di fare le cose nel migliore dei modi per accontentare tutti, - spiega la cantante che sarà comunque impegnata negli instore - ma spero che le persone abbiano la capacità di rendersi conto che non è passato neanche un mese dall'intervento e avranno la sensibilità di fare le cose con calma, perché sono in piedi, certo, però non sono più la camionista ma un bicchierino di cristallo, molto delicata".

Nel corso dell'intervista Emma ci parla di come è nato "Fortuna": "È un disco che è nato nel tempo, ho iniziato ad assemblare i pezzi, a farmi ispirare, e non è un caso che sia andata a Los Angeles, non perché fa cool ma perché ero dall'altra parte dell'Oceano, lontana da casa, dalle mie sicurezze, da ciò che mi apparteneva, dovevo sentire l'adrenalina e la paura di una grande metropoli e lì ho preso ispirazione".

"Sono dieci anni che ho sempre detto che non mi piace etichettarmi, trincerarmi in uno stile, lascio che siano gli altri a farlo" spiega Emma e sul singolo "Stupida allegria" con Franco126 racconta: "Con Franco è nata da una serata a Milano, ci siamo incontrati per caso, ci siamo fatti un paio di Gin Tonic, abbiamo cominciato a parlare, a conoscerci, quasi a vomitarci addosso pensieri, i sentimenti che abbiamo per Roma, per la nostra vita, per l'amore, per la bellezza e il giorno dopo ha scritto "Stupida allegria"".

Sul singolo "Io sono bella" la cantante spiega "C'è Vasco ma c'è nella misura in cui ha voluto raccontare Emma, ha avuto una sensibilità nel parlare di me che è fortissima, come se mi avesse rubato le parole dalla bocca".

"La fortuna non ti bussa alla porta, devi andare un po' a cercartela, andando oltre il limite consentito, devi sacrificare molto di te e della tua vita, ti devi mettere in gioco tanto, giocandoti la pelle, poi qualcosa torna" rivela Emma e sui pregiudizi nei suoi confronti dichiara "In questi dieci anni penso di aver dimostrato a me stessa e agli altri di che pasta sono fatta. Sono salita sul palco con i più grandi, da Franco Battiato a Renato Zero, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, sono stata invitata da Francesco De Gregori, Vasco mi ha scritto una canzone, se avete un pregiudizio nei miei confronti è un cazzo di problema vostro non mio".