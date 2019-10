Hai vinto tu! Sabrina Salerno, il selfie dall’alto punta sul decoltè immenso

Sabrina Salerno continua a fa sognare i fan. Era un’icona di bellezza negli anni ’80 ma il tempo per lei non è stato un nemico e ancora oggi lache fa perdere la testa ai fan. Il suo corpo burroso daè una roba d’altri tempi. E gli uomini non restano certo indifferenti., poi, è consapevole della sua bellezza e ama provocare… Quale modo migliore di Instagram per farlo? “L’amore in fondo non è poi che un baratto. Dai troviamo un riscatto, di qualche cosa ti puoi anche privare, dai, facciamo l’affare. Se io ti do un occhio poi mi guarderai. Se ti darò il cuore lo farai pulsare o lo getti in fondo al mare?”, scrive questa citazione di Renato Zero accanto all’ultimo bollente scatto che ha infiammato tutti.

La bella 51enne è seduta a terra su un tappeto e ha la testa appoggiata al divano. Ma ciò che salta all’occhio è il suo strepitoso e strabordante decoltè che è bene in vista in quella foto presa dall’alto. Il top striminzito indossato da Sabrina Salerno non contiene tutta quell’abbondanza e le catenine che porta al collo finiscono proprio li.