Lady Musacchio risponde ai follower: Il mio lato b rifatto? No, tutto naturale

è alla sua terza stagione con la maglia del Milan: il difensore argentino ha conquistato la fiducia di Gattuso nella passata stagione e quella di Giampaolo prima e Pioli ora. L'ex River Plate, dunque, è uno dei punti di riferimento della difesa rossonera insieme al capitano Alessio Romagnoli. L'argentino, di origini italiane, è sbarcato in Italia nell'estate del 2017 con la sua sexy moglieconosciuta in Spagna ai tempi del

I due hanno due figli gemelli con Irene che oltre a fare la mamma fa anche la modella ed è diventata nel tempo una nota influencer. La Toboso in Spagna faceva l'anetesista come suo primo lavoro e vanta anche una laurea in chirurgia estetica conseguita in Spagna. La moglie del difensore delha un discreto seguito sui social con oltre 60.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue foto e video provocanti e sensuali.

"Cosa penso dei calciatori che tradiscono? Non è il giocatore che tradisce, è l’uomo che tradisce".

"Se seguo Mateo? Appena posso vado allo stadio a seguire le partite del Milan. Se vivrei mai in Argentina? Non si sa mai nella vita, ma preferirei vivere in Spagna, il mio paese".

"Mi chiedono sempre se ho rifatto il lato b...posso dire naturale, potete chiedere a Mateo. Beato lui che può farmi di tutto? Di tutto no".

Irene si è dunque prestata a rispondere ad alcune domande dei suoi tanti seguaci sued ha parlato di un argomento molto delicato come il tradimento:La Gonzalez Toboso ha poi continuato:Irene ha infine smentito che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica: