Lo operano alla vescica e muore in ospedale: medici sotto indagine

Doveva essere un intervento allasenza complicazione e invece unci ha rimesso la vita. Un'lo ha colpito e ucciso, dopo essere stato rimpallato tra. Del caso possibile malasanità ne parla Il Messaggero , raccontando come ora siano indagati – per– ben tredici medici, tra la clinica Villa Betania e l'ospedale Cristo Re. La vittima è un sessantenne, trapassato il 30 luglio dopo aver subito due: cistectomia totale, asportazione della vescica e anche della prostata.Laha messo nel mirino l'intervento durato più di sei ora in clinica: la tempistica è sospetta perché troppo lunga. Oltre a questo, il paziente – trasferito al nosocomio, al reparto di terapia intensiva – sarebbe stato "trascurato" per troppi giorni prima del secondo intervento, resosi necessario per l'infezione sopraggiunta. "Negligenze e imperizie", si legge nel capo di imputazione contro i medici del magistrato, che indaga a seguito della denuncia della, che vuole giustizia. E sapere come e perché è morto suo marito.