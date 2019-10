NINTENDO A LUCCA COMICS & GAMES 2019: IN ANTEPRIMA POKÉMON SPADA, POKÉMON SCUDO E MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020

Il videogioco incontra il fumetto grazie a Nintendo, che ospiterà all’interno del suo padiglione principale quattro tra i più amati fumettisti e illustratori italiani per una speciale attività di firmacopie. Ad attendere i fan durante tutta la fiera ci saranno Simone “Sio” Albrigi, Giacomo Bevilacqua, Fraffrog e Dado

Milano, ottobre 2019 – Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà presente all’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte mercoledì 30 ottobre per proseguire fino a domenica 3 novembre, animando la storica cittadina toscana.

Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, da Pokémon Spada e Pokémon Scudo a Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, protagonisti del padiglione monografico Nintendo posizionato in Piazza Bernardini. Spazio anche all’esport, con la finale del torneo di Super Smash Bros. Ultimate in collaborazione con GameStopZing, e alle ultime novità tra cui Luigi’s Mansion 3, in uscita proprio durante i giorni di fiera, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Overwatch e tanti altri. Per tutti gli appassionati di gaming e fumetto ci sarà inoltre uno speciale firmacopie gratuito con alcuni tra i fumettisti italiani più noti e amati. Ma le novità di quest’anno non finiscono qui perché, per la prima volta, Nintendo avrà un secondo padiglione completamente dedicato a Ring Fit Adventure, la nuova esperienza per Nintendo Switch che fa incontrare gaming e fitness. Situato accanto al padiglione centrale, conterrà quattro postazioni che consentiranno a tutti i visitatori di provare l’innovativo Ring-Con, un particolare anello flessibile pensato per l’attività fisica, e le tante modalità presenti all’interno del gioco che permettono sia ai neofiti che ai veterani del fitness di rimanere in forma giocando.