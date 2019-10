Fabrizio Corona rinviato a giudizio per la notizia del falso flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic

La notizia, oltre a essere falsa, è gravemente diffamante per il contenuto dell'articolo che mette in dubbio la moralità e l'immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati, con il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore.

Si preannuncia un nuovo processo per, l'imprenditore dovrà comparire nuovamente davanti ai giudici il prossimo 18 dicembre. Il motivo è la denuncia sporta da, relativa a un articolo pubblicato sul suo Corona King Magazine.Il “fotografo dei vip”, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore a Milano, è chiamato davanti al GUP per difendersi dall'accusa di diffamazione. Lo scorso febbraio, nella rivista online facente capo a Fabrizio Corona, venne pubblicata la notizia di un presunto flirt trae il calciatore dell'Inter Marcelo Brozovic. I due si affrettarono a smentire e il calciatore scelse di andare per vie legali per tutelarsi, dando mandato al suo avvocato Danilo Bongiorno. Nell'articolo si ipotizzava che Wanda Nara e Mauro Icardi stessero attraversando un momento di crisi coniugale che li stava conducendo al divorzio, proprio a causa dell'ipotetico flirt tra la showgirl argentina e Marcelo Brozovic.A seguito delle indagini, è stato ritenuto opportunoFabrizio Corona e procedere con il processo per determinare eventuali responsabilità e condanne. Le parole dell'avvocato Bongiorno furono di netta condanna e smentita all'epoca dei fatti: “” Contattato da Fanpage , l'avvocato Chiesa ha confermato il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona. Il legale si è sbilanciato in merito all'esito del procedimento, trincerandosi dietro un diplomatico “” Questo procedimento va ad aggiungersi agli altri ancora in corso contro l'ex re dei paparazzi. Se giungerà a condanna definitiva farà cumulo con le altre pene che Fabrizio Corona sta scontando.