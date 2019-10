Belen Rodriguez sbarca su Netflix? Ho in cantiere una serie

Da diverse settimane è al centro dell'attenzione mediatica, per via delle voci che la vedrebbero in procinto di convolare - per la seconda volta- a nozze con il ritrovato consorte,E, nelle ultime ore, Belen Rodriguez ha sorpreso nuovamente i fan. Ma, questa volta, ci sono importanti novità concernenti la sua lunga carriera. Lo scorso sabato sera è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Tù sì que vales, che la vede vestire i panni di conduttrice tv, ma non è solo per il ritorno del suo show nel palinsesto Mediaset che si parla di lei.In un'intervista concessa al rotocalco argentino LasRosas , Belencita ha rivelato che ha in cantiere un nuovo progetto, che la vede impegnata con. "Sto per realizzare un sogno - ha esordito nel suo ultimo intervento la bella Rodriguez-. Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix".La modella argentina ha voluto ben presto anticipare l'indiscrezione in questione, rilasciata alla note fonte, anche ai suoi fedeli follower, che la seguono con attenzione su Instagram. Nello specifico, la modella ha condiviso tra le suealcuni dettagli forniti dal numero del giornale in cui lei viene menzionata in qualità di neo-attrice. Delle indiscrezioni, quest'ultime, che stanno mandando in visibilio i fan della moglie di De Martino. E per tutti coloro che si domandano a quale interprete possa ispirarsi,fa sapere: "Una persona che mi ispira è Meryl Streep, che mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta".