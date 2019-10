Francesco Monte si scaglia contro Mediaset : Sono stato umiliato

Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di svariati reality show, è attualmente in gara a Tale e quale show per dimostrare di non essere solo il belloccio che tutti credono. L’esperienza in RAI è stata meravigliosa per lui, contrariamente a quanto accaduto in Mediaset, Francesco Monte, infatti, si è pesantemente scagliato contro l’azienda del Biscione. Il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini è riuscito a strappare al giovane una bella intervista, nella quale l’ex tronista ha, finalmente, svelato cosa pensa realmente di alcuni programmi Mediaset, in particolar modo Grande Fratello e Isola dei famosi. Ebbene, quanto emerso non è affatto edificante.

Con impegno e tenacia il bel modello pugliese è riuscito a dimostrare di avere delle ottime qualità nell’ambito del canto e dell’imitazione. L’avventura di Tale e quale show, infatti, gli ha dato la possibilità di mettersi in gioco e di farsi conoscere dal pubblico anche per altre qualità. Il ragazzo ha sempre parlato meravigliosamente del programma di Carlo Conti. Situazione completamente differente, invece, per il trattamento che gli hanno riservato alcuni programmi di Canale 5.

Nel caso specifico, Francesco Monte ha attaccato Mediaset per quanto accaduto durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP e all’Isola dei famosi. In occasione di quest’ultima avventura, tutti ricorderanno lo scandalo relativo al “Cannagate”. Monte, infatti, fu accusato di aver fumato marijuana in Honduras. Questo, ovviamente, lo ha posto in una condizione molto pericolosa. In merito a questo, il ragazzo ha rotto il silenzio ed ha spiegato di essersi sentito pesantemente umiliato da quella trasmissione. Sulla sua pelle, infatti, sono state costruite trasmissione e si sono fatti ascolti notevoli. Per quanto riguarda il Grande Fratello, esperienza venuta dopo quella in Honduras, in tale occasione il ragazzo ha detto di essere stato deriso e preso in giro.

Insomma, a causa di alcuni programmi Mediaset, l’immagine di Francesco Monte è stata radicalmente compromessa. Tuttavia, questi scandali gli hanno permesso anche di divenire un personaggio molto discusso e, di conseguenza, conosciuto. Cosa che, in caso contrario, non sarebbe mai accaduta, almeno fino alla sua partecipazione a Tale e quale show.