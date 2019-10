Guai per Barbara d'Urso? Arriva la querela per la conduttrice, per Mediaset e per Pomeriggio 5

La showgirl Angela Cavagna, l’ex infermiera di ‘Striscia La Notizia’ tra gli anni Ottanta e Novanta, e suo marito Paolo Solimano, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ciascuno per proprio conto, una denuncia – querela nei confronti dell’ex marito della Cavagna Orlando Portento e “del direttore della trasmissione televisiva ‘Pomeriggio 5’ in onda su Canale 5 – Mediaset”.

L’oggetto delle due denunce sono le dichiarazioni fatte da Portento appunto nella trasmissione ‘Pomeriggio 5’, condotta da Barbara D’Urso, nel corso della puntata del 26 settembre scorso. Già il 28 settembre Cavagna aveva annunciato su Facebook di avere “provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali’ nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo”.

Ecco il testo integrale del comunicato di Angela Cavagna arrivato alla nostra redazione: In data 22 ottobre 2019, finalmente sono state depositate dal nostro avvocato presso il Tribunale di Milano, le querele a nome mio e di mio marito Paolo Solimano nei confronti di Mediaset, Canale5, Pomeriggio5 ed in concreto agli autori del programma, alla conduttrice/co-autrice Sig.ra Barbara D’Urso e al Sig. Orlando Portento.





Come già detto in precedenza l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore dei bambini meno fortunati dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Per trasparenza e per dimostrare il reiterarsi di violenze già subite e condannate in passato da una delle parti in causa, allego la pubblicazione delle querele attuali (ovviamente prive delle parti salienti) e passate. La vita è davvero meravigliosa amici miei, purtroppo pare che non tutti la apprezzino e sentimenti come la cattiveria, l’invidia, la falsità e la pochezza d’animo esistono, fortunatamente solo in pochi disperati che a volte la scalfiscono per qualche istante, solo qualche istante poi tutto passa e tornano al loro desolante oblio… La ringrazio e le auguro una buona giornata.