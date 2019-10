Mercedesz Henger e Lucas Peracchi bollenti... lo facciamo fino alla svenimento!

Qualche giorno fa Lucas Peracchi è stato raggiunto da un giornalista di Novella 2000 per intervistarlo. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato un fiume in piena svelando, addirittura, alcuni particolari intimi con la fidanzata Mercedesz Henger. Il ragazzo che fa il personal trainer, ha riferito di aver denunciato la suocera Eva per proteggere la sua immagine. Tuttavia l’influencer sarebbe disposto a ritirarla se l’ex attrice porno ritornasse sui suoi passi smentendo tutte le calunnie dette nei confronti del genero. Subito dopo la chiacchierata si è spostata su argomenti molto più piccanti parlano di cosa succede sotto le lenzuola con la sua dolce metà.

Dopo essersi sfogato a lungo sulla suocera Eva Henger, tra le pagine del magazine Novella 2000 Lucas Peracchi è tornato a parlare della fidanzata. Il ragazzo ha detto che tra lui e Mercedesz non è mai accaduto nulla di violento, ma ammesso che ogni tanto ci sono state delle forti discussioni ma niente di più. Poi Peracchi ha svelato alcuni suoi particolari intimi: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.