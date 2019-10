Francesco Bellomo : archiviata inchiesta dress code

Il gip ha accolto la richiesta della procura. I pm avevano ritenuto che tra l'ex consigliere di Stato e leci fosse “una rete di scambi connotata da reciprocità". E' stata, come richiesto dalla Procura, l'inchiesta milanese sull'ex consigliere di Statoaccusato diprivata su 4 studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura "". Il gip Guido Salvini non ha ravvisato reati e ha accolto l'istanza dei pm Barilli e Pavan. Bellomo, divenuto noto per il '' che imponeva alla sue studentesse e borsiste, è indagato in un'inchiesta a Bari.