Claudio Lippi aggredito in strada! Ha rimproverato un ragazzo per una cartaccia

Disavventura a Roma per il volto noto della televisione. Da circa un mese il conduttore è tornato in tv accanto ane ”’. Un ritorno nella trasmissione di successo, che ha frequentato ai tempi di Antonella Clerici e che ha anche condotto in alcune occasioni supplendo la conduttrice bionda. Gli ascolti del cooking-show quest’anno sono pienamente soddisfacenti e la coppiasembra convincere buona fetta del pubblico. I riflettori sono puntati su Claudio, non c’è dubbio, che in questi giorni è stato protagonista di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv nella quale ha stilato una lista per il suo funerale. “Ho già preparato una lista delle persone che non voglio vedere al mio funerale…”, ha spiegato il conduttore. “Se qualcuno vuole consegnarmi un premio per la mia carriera, deve farlo adesso, non quando non ci sarò più. I premi vanno consegnati quando si è vivi!“.E per poco i funerali del conduttore non si sono svolti davvero. Fortunatamente per il conduttore,non èe tramite i social, seppur in stato di choc,. Lippi ha ripreso ad alta voce un ragazzo che aveva gettato per terra l’immondizia nonostante fossero molto vicini due cassonetti. Ma quest’ultimo non l’ha presa per niente bene: «Pensi di potermi dire quello che devo fare perché sei uno della Tv?», la replica piccata del ragazzo. Ed è esplosa la. Quest’ultimo si è infuriato e la discussione si è accesa pesantemente. Claudio Lippi ha raccontato di aver temuto cheDurante un’intervista a “” Claudio Lippi ha raccontato l’avvenuto. Le parole con cui il presentatore si era rivolto al ragazzo maleducato non erano state cattive, precisa: “Parole normali: gli ho fatto osservare che il suo comportamento non era quello giusto. Mi ha riconosciuto e ha reagito con rabbia: “pensi di potermi dire qualcosa perché sei un volto della tv?” mi ha urlato, poi si è avvicinato infilando la mano in tasca”.“Ho temuto di prendermi una coltellata. Purtroppo leggo i giornali e guardo i telegiornali. So che cosa può accadere, così mi sono allontanato…”. In situazioni del genere è difficile restare tranquilli, racconta: “Non posso essere ottimista: la percezione della poca sicurezza e la realtà coincidono. Ormai ho superato i settant’anni, non mi piace la parola “vecchio” ma sono sensibile a ciò che accade agli anziani. Le truffe, seguite spesso dalla violenza, ci ricordano la loro solitudine e la fragilità”.