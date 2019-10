Il bimbo è morto! spende i soldi destinati alle cure del figlio in alcol e prostitute

festeggiare in un hotel di lusso con alcune prostitute

Aveva soltanto due anni ma da tempo soffriva di una malattia grave, rara e degenerativa, l', una patologia degenerativa che l'ha ucciso il 17 ottobre, dopo un lungo periodo di sofferenza. Pere le sue cure, erano stati donati circa 150mila euro, ma stando alle accuse, il padre del bambino avrebbe sperperato il denaro per "".La storia viene dal Brasile,, il papà 37enne del piccolo, è stato trovato in un albergo, dove è rimasto per circa due mesi, dopo che sua moglie, Karine Rodrigues, lo aveva denunciato alle autorità per il furto del denaro raccolto per il figlio, morto in seguito all'interruzione delle cure. In base a quanto ricostruito, l'ipotesi è che l'uomo abbia speso tutti i soldi in abiti firmati,, orologi di lusso e

La coppia aveva avviato una campagna di raccolta fondi per il, proprio perché ogni dose del farmaco somministrato al piccolo aveva un costo molto alto e per poter sopravvivere le terapie dovevano essere date con regolarità e rigore. Il governo aveva accettato di pagare i primi tre trattamenti per il piccolo, che aveva ottenuto la sua prima dose lo scorso agosto. Nel giro di un anno erano stati raccolti circae insieme ai loro concittadini (la famiglia era originaria di Conselheiro Lafaiete, nel sud est del Brasile) era stata organizzata anche una maratona di beneficenza.

Ma i problemi all'interno della coppia erano iniziati lo scorso maggio, quando l'uomo avrebbe pianificato di abbandonare la moglie e il figlio, dicendo alla donna la necessità di sostenere un corso come guardia di sicurezza. Il denaro raccolto era tenuto dai due in quattro conti bancari ai quali il 37enne aveva accesso. La moglie aveva iniziato a manifestare alcuni sospetti dopo aver notato grossi prelievi e trasferimenti bancari. Di fronte alle domande della polizia, che lo ha fermato direttamente nell'hotel dove era ospite, l'uomo ha risposto di essere stato. Ma l'indagine non è conclusa.