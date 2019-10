Sono amanti in segreto... bufera su Tina Cipollari, scoppia la rissa con Gemma Galgani

Niente da fare, continuano le discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due colonne del Trono over di Uomini e Donne. In questa occasione si è sollevato un polverone mediatico a causa di alcune accuse che la dama torinese ha fatto nei confronti della storica opinionista dal dating show di Canale 5. La piemontese, infatti, ha accusato ancora una volta la vamp di avere una tresca clandestina con il suo ex, Giorgio Manetti che ormai non fa più parte del parterre senior. La cosa certa che tra il gabbiano toscano e la frusinate c’è una bella amicizia, mentre un flirt sembra impossibile visto che la donna è fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

La stessa Gemma Galgani ha smosso alcune accuse abbastanza forti nei confronti di Tina Cipollari e Giorgio Manetti. La dama, infatti, è arrivata a dire che i due sono amati in gran segreto e quindi che hanno avuto un flirt all’esterno di Uomini e Donne. Affermazioni clamorose che, come era prevedibile, hanno scatenato il caos in studio, dove la vamp frusinate si è arrabbiata molto scagliandosi pesantemente contro la sua acerrima nemica.

Naturalmente l’ex moglie di Kikò Nalli ha seccamente smentito le accuse rivolte da Gemma, affermando di avere avuto una storia d’amore segreta con Manetti. La vamp poi le ha detto che non doveva permettersi di darle della ‘mignot…’ all’interno del dating show di Maria De Filippi.

In pratica la situazione all’interno dello studio 6 dell’Elios in Roma è del tutto degenerata. Sia Tina Cipollari che Giorgio Manetti hanno smentito categoricamente le accuse fatte da Gemma Galgani, affermando che tra di loro non c’è mai stato nulla dal punto di vista sentimentale, ma solamente un rapporto di stima ed amicizia. Sicuramente di questo argomento se ne parlerà ancora nelle prossime registrazioni del parterre senior di Uomini e Donne.