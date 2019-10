Ci vogliamo bene! Bianca Guaccero e il flirt con Fabrizio Moro

Allo show “Detto fatto” in onda il pomeriggio su Rai Due Jonathan Kashanian fa una domanda diretta alla conduttrice Bianca Guaccero. Chiede esplicitamente come si sono conosciuti lei e Fabrizio Moro. La domanda ha messo a disagio la conduttrice, che si copre il viso con la cartellina ed è molto imbarazzata, visibilmente a disagio. Jonathan chiede se c’è un flirt, dicendo di essere già informato. In studio cala il silenzio. L’attrice della serie tv “Capri” spiega la storia della canzone “E’ più forte l’amore”. Doveva essere scelta per il film “In punta di piedi” di cui è la protagonista, ma alla fine la colonna sonora cambia e Moro la inserisce nell’album “Pace” perché la ritiene molto bella.

Bianca Guaccero continua a ricevere domande sul presunto flirt con Fabrizio Moro. Jonathan continua chiedendo se si sentono ancora e se si sono rivisti. La conduttrice risponde che c’è amicizia, conferma che si sentono e che si vogliono bene. Aggiunge di provare molta stima per il cantante soprattutto dal punto di vista artistico.

Il cantante romano annuncia qualche mese fa la rottura della sua storia con Giada Domenicone, mamma dei suoi due figli. La Guaccero attualmente è single, ultima relazione con Dario Acocella, padre della sua bambina. Il pubblico adesso ha molta curiosità, nonostante non ci siano conferme ufficiali su questa indiscrezione. Il gossip dopo due anni dalla collaborazione tra i due continua, le risposte non soddisfano i curiosi.

Il cantante romano riceve diverse domande dai suoi fan su Instagram, ma non risponde, non dice nulla su cosa sia accaduto con Bianca. Attualmente Fabrizio è molto preso dal lavoro, momento importante per la sua carriera, sarà impegnato fino a dicembre in tour in tutta Italia. Dopo il tour “Figli di nessuno” chissà se continuerà a difendere la propria privacy. Intanto la Guaccero non tocca più l’argomento, al momento c’è del vago intorno a questa coppia i cui sviluppi non passeranno inosservati ai più curiosi.