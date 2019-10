Violenta le nipoti minorenni per anni! Condannato nonno orco

Violenta leper anni. Così, un "", 69enne, residente a Riccione ma originario del Sud America, è stato condannato ad 8 anni di reclusione per il reato die perpetuata nei confronti di minori. Per anni, troppi, ha abusato delle sue nipoti. Dapprima, avrebbe molestato le 3di sua sorella poi, sarebbe stato il turno delle bimbe di suo figlio. In totale, di vittime accertate, ne avrebbe mietuto ben 5. Una storia di orrore e depravazione cominciata almeno 20 fa ma venuta alla luce soltanto nel 2018, quando una delle martiri ha avuto il coraggio di denunciare le molestie. Glisi sono consumati tra il Sud America e l'Italia con frequenza costante nel tempo. A farne le spese, tutte ragazzine di età compresa tra i 6 e i 17 anni, sue consanguinee.A fornire la prima drammatica testimonianza è stata la nipote, ad oggi 29enne ma all'epoca dei fatti poco più che una bambina, che ha sportoai carabinieri della Compagnia di Riccione. Successivamente, il racconto della giovane donna ha ricevuto conferma nella confessione riferita dalle cugine più piccole ai militari dell'Arma. Data l'incontrovertibilità delle deposizioni, nel dicembre del 2018, il Gip del Tribunale di Rimini, su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, ha dato esecuzione a un 'ordinanza di custodia cautelare per il "nonno orco".Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione altarimini.it , dopo un anno di attività investigative, eseguite dai carabinieri della Compagnia di Riccione, il giudice incaricato del caso ha condannato il 69enne alla pena di 8 anni di reclusione più 2 in misura di sicurezza. La prova schiacciante, determinante ai fini processuali, sarebbe stata unain cui l'uomo avrebbe vuotato il sacco degli orrori commessi.