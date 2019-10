Bianca Guaccero aiutata dall'analisi: Non cerco un uomo, sono felice

La timoniera della nuova edizione di Detto fatto, trasmissione targata Rai 2, nelle ultime ore fa parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate sulla sua vita privata. In un'intervista concessa a Oggi, la giovanesi è, infatti, raccontata a ruota libera sula fine del suo matrimonio, sul suo essere una donna single e su quanto abbia inciso nella sua vita sottoporsi all'Incalzata dalle domande della nota fonte, la 38enne ha confidato che avrebbe voluto studiare, una disciplina attraverso cui ha raggiunto delle importanti consapevolezze, maturate da donna-single e con alle spalle un matrimonio giunto al capolinea. "Se non avessi fatto questo mestiere -esordisce la Guaccero nell'intervista concessa a Oggi- avrei studiato psicologia. Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi. Come ci si cura quando ci si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo".

La padrona di casa di Detto Fatto, nel corso del suo ultimo intervento, ha ricordato la fine del matrimonio vissuto al fianco del regista Dario Acocella e naufragato nel 2017. "Quando hai alle spalle un matrimonio finito, ne deve valere la pena davvero- dichiara l'intervistata, non nascondendo di essersi sottoposta all'analisi per fronteggiare un senso d'inquietudine vissuto in passato-. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio".



Bianca Guaccero, nonostante sia reduce dalla fine di un'importante love-story, non disdegnerebbe comunque l'idea di innamorarsi nuovamente. "Sogno di trovare l’amore della mia vita -ha fatto sapere il volto Rai-. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più".