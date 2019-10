Pamela Camassa vince Amici Celebrities: Dedico questa vittoria a Filippo Bisciglia!

Una sola parola...Grazie! Ho vinto Amici Celebrities!!!!!!!!!!!

Un’emozione pazzesca...ancora non me ne sto rendendo conto!

Sono strafelice, io ce l'ho messa tutta, è stata una finale pazzesca

Ci speravo, sapevo che sarebbe stata dura perché comunque i miei avversari erano molto validi. Il mio sogno ora si è realizzato al cento per cento

Questa vittoria la dedico a Filippo che è stato il mio compagno di viaggio

La dedico anche alla mia famiglia che ci teneva tantissimo a questa esperienza, poi alla mia nonna a cui mando un bacio e a tutte le persone che mi hanno votato e che mi hanno permesso di prendere questa coppa. Grazie

La prima edizione disi è conclusa con la vittoria di, che ha sbaragliato la concorrenza di, classificatosi secondo, e, medaglia di bronzo. La serata si è svolta all’insegna della musica e della danza. I concorrenti di questa prima edizione del talent show hanno avuto la possibilità di esibirsi con grandi esponenti di entrambe le categorie - da Loredana Bertè a Ron, passando per Natalia Titova - e, alla fine, sono stati proprio la Camassa e Varrese a contendersi il titolo die la coppa di Amici Celebrities. Entrambi tra i personaggi più acclamati ed elogiati di questa prima edizione del programma, hanno dimostrato di essere artisti completi e, al fotofinish, il pubblico da casa ha deciso di premiare Pamela con il 61 per cento delle preferenze.– ha scritto su Instagram la vincitrice poche ore dopo la sua- .”. Le prime parole di Pamela Camassa, poi, sono state per il suo compagno di vita e avversario nel talent show, Filippo Bisciglia. “– ha detto lei quando le luci dei riflettori si sono spente - .”. “– ha aggiunto ancora lei - .”.