L'ha trovata la nonna! Neonata muore incastrata nella testiera del letto

Unaincastrata nella testiera del. Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente. Unadi cui a farne le spese è una bimba marocchina di pochi mesi. Il dramma si sarebbe consumato in un appartamento del civico 1 di, in pieno centro a Torino. Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione Torino Today , la piccola è stata rinvenuta agonizzante dalla nonna, con il capo incastrato tra la testiera del letto ed un mobile, riversa a pancia in giù sul materasso. Nonostante l'arrivo immediato del 118, e il trasporto quasi fulmineo all'ospedale Regina Margherita, non v'è stato modo di salvarle la vita: è morto poco dopo l'arrivo in Pronto Soccorso.Sul luogo dell'sono intervenuti i carabinieri della compagnia Oltredora e gli operatori della scientifica per effettuare tutte le investigazioni e i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che la neonata fosse da sola in casa con lamentre i genitori erano fuori per commissioni. L'anziana ha riferito di aver lasciato incustodita la nipote appena qualche minuto, giusto il tempo di andare al bagno, salvo rientrare in camera da letto e ritrovarla quasi esamine. I militari dell'Arma stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Pertanto, si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.