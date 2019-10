Picchia compagna dell'ex marito e la fa abortire: denunciata 30enne

Picchia ladell', al terzo mese di, fino a farle perdere il bambino che porta in grembo. Per questo motivo, una donna, 30 anni, di Frosinone è stata denunciata per i reati di lesioni personali gravi, minacce e stalking. Unaefferata e brutale, di quelle che a raccontarla quasi non ci si crede. Eppure, tra qualche mese, avrà luogo la prima udienza del processo a carico della 30enne indagata per aver commesso i fatti. Stando a quanto si apprende da Fanpage , il movente della truce aggressione, sarebbe rintracciabile in una sentimento di gelosia cieca e fuori controllo.Tutto sarebbe iniziato dopo la fine del, quando la 30enne avrebbe appreso la notizia di una nuova relazione tra il suo ex marito e unapiù grande di almeno 10 anni. Da quel momento, avrebbe cominciato ad essere letteralmente divorata dall'acredine nei confronti della sconosciuta, ritenuta responsabile della separazione. La situazione sarebbe poi degenerata alla scoperta di una gravidanza della sua rivale, in attesa di un bebé proprio dallo stesso uomo con il quale aveva condiviso un lungo matrimonio e la nascita di due bambini. Non ha retto il colpo ed ha perso le staffe. Così, un pomeriggio, quando l'ex marito è andato a recuperare i figli a casa per portarli al parco, lo ha seguito passo a passo, certo che ad attenderlo ci fosse la nuova compagna. Non si sbagliava.Alla vista della donna, la 30enne le si è avventata contro come una furia colpendola conall'addome. Date lo stato interessante della vittima, si è reso necessario il trasporto d'emergenza nel vicino ospedale. Ma a nulla sono servite le cure tempestive: a tre giorni dalle percosse, l'aborto è stato inevitabile. A seguito del triste accadimento, è scattata la denuncia per lesioni personali gravi, minacce e stalking.