Mercedez Henger, fisico e lato B da urlo! E' meglio di mamma Eva

Eva Henger è stata ildi tantissimi italiani e ancora oggi l’ha fisico e curve da urlo. Ma adesso sembra essere arrivato il turno della figliache a ogni post su Instagram fa perdere la testa a milioni di fan. La bella e seducenteHenger è innamoratissima del fidanzatoed è proprio per lui che ultimamente ha rapporti tesissimi con la sua famosa mamma. Nel frattempo la bella Mercedesz si gode l’amore del suo Lucas in trasferta. La coppia, si apprende da, è in vacanza ine la figlia di Eva continua a infiammare la rete con scatti sensuali.

Il suo profilo è pieno di foto bollenti in cui troneggiano curve, décolleté e lato B perfetti ed esplosivi e l’ultimo non è stato da meno. Mercedesz è ritratta a tre quarti, imbraccia la tavola da surf ma soprattutto indossa un costume bianco, attillato nei punti giusti e molto sgambato che non passa inosservato. “Stai rubando la scena a tua mamma”, scrivono i fan. E poi, tra i tanti “bellissima” e “Lato b da paura”: “Tu e la tua mamma appartenete ad una razza superiore! Una evoluzione della razza umana, ne sono sicuro!”. Anche Filippo Nardi commenta ironico: ”Avverto la guardia costiera o Greenpeace?”.