Il super annuncio di Vasco Rossi! Un live nel 2020 presso il Circo Massimo di Roma

Il rocker di Zocca non ha alcuna voglia di fermarsi. A 67 anni Vasco Rossi è più attivo che mai e dopo un estate da sogno si rimette subito in carreggiata. Niente pause, il popolo di Blasco non può attendere. Dopo il grande successo dei 6 concerti tutti sold out al San Siro di Milano, per un complessivo di 350.000 mila spettatori complessivi e la tappa di Cagliari, si ricomincia.

Si parte il 25 ottobre con la pubblicazione del suo ultimo singolo “Se ti potessi dire”, che sarà disponibile in radio e sulle maggiori piattaforme streaming. I fans di Vasco hanno già potuto ascoltare il brano, che venne pubblicato illegalmente nel 2014 in versione abbozzata, pubblicata da un pirata che era riuscito ad accedere ai suoi archivi. Poi la canzone venne rimossa dallo stesso Vasco, ed oggi è pronta per girare in radio.

Per uno che ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, i live non sono mai troppi. Infatti è entrato già nella leggenda il concerto di Vasco Rossi, “Modena Park 2017”, presso il Parco Enzo Ferrari, per celebrare i 40 anni di attività del rocker. Con 225 mila spettatori è tutt’ora il concerto più visto della storia. Un evento mediatico senza precedenti, che è stato riproposto anche in tv, su Rai Uno, con una serata dal titolo “La notte di Vasco”, raccontata da Paolo Bonolis, che è stato proiettato anche nelle sale cinematografiche.

Ora ecco il grande annuncio: un evento live presso il Circo Massimo di Roma. Non è stata ancora ufficializzata la data, sembra che ci siano tre opzioni sulla scrivania dello staff di Vasco. La prima, di inizio estate sembra la meno probabile, vista la concomitanza con l’Europeo 2020, ospitato, tra le altre città, anche da Roma.

L’evento calcistico, a cui l’Italia si è qualificata, porterà troppe persone nella capitale, rischiando un vero e proprio black out della città, nel caso della concomitanza dei due eventi. La seconda ad agosto, risulta difficile per una questione di organizzazione in un periodo così di ferie. La terza, che sembra la vincente, un evento a settembre, come quello dei The Giornalisti, proprio al Circo Massimo.