Monterotondo, bambina muore dopo essersi sentita male a scuola

Unaè morta questa mattina alle 10,15 a. Come appreso da, la piccola era stata ricoverata nella giornata di ieri per un arresto circolatorio. Si è sentita male ieri pomeriggio nella sua scuola di, stamattina è morta al Policlinico Gemelli di Roma. La bambina aveva 8 anni, è stata ricoverata ieri dopo il malore avuto in classe verso le 14. Sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia dalla procura di Tivoli. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale di Monterotondo.