Nuovo scandalo per Taylor Mega... Come fanno a lasciarsi se non sono mai state insieme?

Tante chiacchiere, tanto gossip e tante supposizioni, ora notizia certa. Si parla di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Parla una delle protagoniste: Taylor Mega comunica sui social la fine della relazione. La bionda friulana scrive proprio che in tanti si lasciano dopo un solo mese perché si capisce di non essere compatibili. Specifica che a lei succede di continuo e che si rende conto che da single ci sta troppo bene. Nei programmi di Barbara D’Urso ci sono state molte discussioni, gli opinionisti fin dall’inizio non credono nella storia dell’influencer. Da settimane alcuni sostengono che la storia è inventata, allo scopo di ottenere maggiore visibilità e di aumentare i follower.

Nuovo scandalo per Taylor, già molti personaggi vip non sono convinti di questa relazione. Tra i personaggi ci sono Giorgia Venturini e Megghi Galo, che chiede: “Come fanno a lasciarsi se non sono mai state insieme?”. Entrambe sostengono che la storia non ci sia stata. Erica Piamonte, ex protagonista del Grande Fratello ha avuto un rapporto particolare con la bella friulana e dopo alcuni faccia a faccia non si parlano più. Erica pensa addirittura che ci sia aria di ritorno, pensieri dettati dalle sue sensazioni. La Piamonte inoltre non crede alla storia dell’influencer con la modella barese.

Stavolta il punto di rottura è definitivo, i fan hanno fatto domande dirette su Instagram e Taylor ha risposto in modo chiaro comunicando la rottura. Si pensa a differenze di carattere, e a una chiusura decisa prima di affezionarsi ancora di più. I fan e i curiosi hanno già notato che Taylor segue di nuovo Erica sul social Instagram. La ex gieffina non ricambia ancora il segui, si sospetta anche che i fiori ricevuti da Erica per il suo compleanno siano proprio della bella influencer. Ci saranno sicuramente altri sviluppi sulla star del web, i seguaci ricordano ancora la notizia sul suo flirt con Flavio Briatore, notizia confermata da lei un anno fa circa.