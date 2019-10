Mercedesz alla madre Eva Henger : Sei solo una bugiarda

Intorno alla famiglia Henger si sta sollevando un gran polverone. Dopo le recenti apparizioni pubbliche, Eva ha deciso di farsi intervistare nella puntata di Domenica Live andata in onda domenica 20 ottobre. Tema della discussione, come sempre negli ultimi tempi, la preoccupazione per la figlia Mercedesz Henger e la presunta violenza di Lucas Peracchi.

L’opinionista si è detta disposta negli studi tv ad un chiarimento con la figlia. Ed evidenziato di non aver mai mosso accuse specifiche contro Lucas Peracchi, ridimensionando così tutte le denunce ‘sporte’ precedentemente sui social e nei programmi di Canale 5 nelle scorse settimane. Pur dicendo a Barbara d’Urso di non voler più tornare sull’argomento, Mercedesz ha ritenuto opportuno intervenire. E, attraverso una serie di Instagram Stories, ha ribattuto alla madre, imputandole di aver effettuato ricostruzioni diverse della questione in quanto bugiarda.

Dal momento in cui ha dato il via a tutta questa storia, “che tra l’altro ha iniziato lei”. Specifica Mercedesz Henger, ha cambiato versione non sa quante volte. Lo ribadisce e lo ricorda: ha cominciato solamente Eva Henger, senza una precisa motivazione. Non sa per quale ragione si sia voluta scagliare contro il fidanzato. Nello sfogo sui social chiede ai follower chi è che cambia versione, se non i bugiardi. Perché se sei sincera, se stai dicendo la verità, la verità è una e una soltanto. Poi si interroga su dove voglia arrivare, quella è la domanda che si pone.

Mercedesz Henger ha espresso stanchezza per le continue affermazioni denigratorie di Eva contro di lei e il suo partner, Lucas Peracchi. Mette ulteriormente in guardia chiunque dia credito alle parole di Eva. È allibita. Ormai non ci si può più fidare neanche della madre. È incredibile. E poi suggerisce ai ragazzi di smetterla perché non sono lei e Lucas a fare la finta famiglia perfetta, della Mulino Bianco.

Mentre la giovane, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, si sfogava, in sottofondo si è sentito Peracchi lanciare una frecciatina: la mamma avrebbe messo in piedi questo teatrino unicamente perché doveva pagare le bollette. L’appello della nonna affinché Eva e Mercedesz si riappacifichino, dunque, sembra non aver sortito gli effetti sperati e, finché le parti non deporranno l’ascia di guerra, il legame tra madre e figlia potrebbe rimanere congelato.