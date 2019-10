Giulia De Lellis in lingerie... Schiava dei soldi e della vita

“La mia bellissima mattinata

La sua storia conprocede a gonfie vele e il suo profilo Instagram continua ad aggiungere follower:continua, così, la sua scalata verso il successo e non manca di deliziare i fan con scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Così, mentre è in vacanza inper seguire il suo fidanzato nelle varie competizioni sportive, la De Lellis ha voluto regalare ai suoi fan un’altra foto che la ritrae in, bella come il sole e con un fisico da fare invidia.”, ha scritto la influencer allegando alla didascalia un selfie allo specchio in cui si mostra in slip e reggiseno, rigorosamente in pizzo. In tanti si sono complimentati con Giulia per questo scatto, ma tra i complimenti degli utenti della rete, balza agli occhi anche quello implacabile di un hater.“[...]Il problema è la natura della foto: non serve a niente, solo far pubblicità alla vigliaccheria dell’azienda che sfrutta l'ignoranza – si legge tra i commenti all’ultimo post social di Giulia De Lellis - . Il corpo femminile della soggetta in foto, schiava dei soldi e della vita perché non sa fare altro che fare foto”. A questa esternazione, poi, se ne sono aggiunte delle altre di utenti che, pur non sopportando la influencer, continuano a fare capolino sul suo profilo Instagram. “Ma non dovevi sparire per un pò? Stai sempre in mezzo”, ha scritto un altro, “In questa foto stai male”, le ha fatto notare qualcun altro. La De Lellis, però, pare non essere affatto colpita dai giudizi velenosi di alcuni "odiatori" e la sua “lovely morning” è andata avanti accanto al compagno Iannone e ai cognati in quel di Melbourne.