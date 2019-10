Eutanasia per la belga Marieke Vervoort, campionessa Oro Londra 2012

L'atleta ha scelto di mettere fine alla sua vita, all'età di 40 anni, plurimedagliata nella corsa in carrozzina, da quando aveva 14 anni soffriva di un', che l'aveva portata alla paralisi e ad attacchi epilettici. Nel 2008 aveva firmato i documenti per l', legale nel suo Paese. Si è spenta, all'età di 40 anni, la belga. In carrozzina aveva vinto una medaglia d'oro nei 100 metri e ottenuto un argento nei 200 alle Paralimpiadi di Londra 2012.

Alle Paralimpiadi di Rio, nel 2016, invece, aveva vinto l'argento nei 400 e si era presa il bronzo nei 100. Da quandoaveva 14 anni soffriva di un'incurabile malattia muscolare degenerativa. Nel 2008 aveva firmato i documenti per l'eutanasia, che in Belgio è legale. Tre anni fa, in un'intervista alla BBC, Marieke Vervoort aveva detto : "Molte persone mi chiedono come sia possibile riuscire a ottenere risultati così buoni e continuare a sorridere nonostante il dolore e i farmaci che mangiano i muscoli. Per me lo sport e la corsa su una sedia a rotelle è una specie di medicina". Ieri la campionessa ha deciso la fine.