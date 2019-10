Prevenzione in salute a Bagnone con specialisti di alto livello

“Prevenzione... Bagnone in salute e gli specialisti incontrano la popolazione dilocalità montana e fanno visite e screening gratuiti”.L’ evento è di carattere regionale ed è promosso dalladi Bagnonein Lunigiana (),Direttore sanitario e responsabile scientificodell’evento la cav. Dott. Maria Laura Valcelli e si terrà sabato 16 Novembre conorario 9,00-14 in ambulatori allestiti nell’ Istituto Superiore “Pacinotti –Belmesseri” - via Grottò n. 8 (Località Grottò) – Bagnone. Nella giornata sarannoeffettuati visite e screening ma anche un test di livello europeo di cui, per ora,l’organizzazione non vuole renderne il nome, una sorpresa dunque!

Questecomunque, le visite e screening saranno gratuitamente effettuati da specialisti,ma grande attesa la presenza e ovviamente i consulti dell’epatologo egastroenterologo studioso di fama europea sui virus epatici maggiori “B” e “C”prof. dott. Ferruccio Bonino che sarà affiancato dal dott. ingegner FrancescoFaita ricercatore del Consiglio nazionale delle Ricerche il CNR e Phd: eco colordoppler delle carotidi il meglio noto TSA consulto neurologico per prevenzioneictus; elettrocardiogramma e lettura, consulto nutrizionale;consulto chirurgico;consulto senologico e prevenzione del tumore al seno; visita epatologica;consulto oculistico e test visivo, tst udito; consulto ortopedico: prevenzionepatologie grosse articolazioni; consulto terapia antalgica; consulto internistico,reumatologico; Medicina nucleare, consulto diabetologico e rilievo glicemia,rilievo pressione arteriosa, peso,altezza, girovita; valutazione massa magra egrassa.

L’evento si tiene in collaborazione con il Comune di Bagnone, il Serviziodi emergenza territoriale “118” di Massa-Carrara-Versilia, il Coordinamentoprovinciale delle Misericordie apuane retto da Fausto Casotti ed ha il patrociniodi: Regione, Amministrazione provinciale Massa-Carrara; Azienda SanitariaNord Ovest; Fondazione Toscana” Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica edi Sanità Pubblica; F.T.D.Federazione Regionale Associazioni ToscaneDiabetici; Società della Salute Lunigiana ed altri Enti ed Associazioni. La“Giornata” è illustrata da Gaia Ghinetti consigliere con deleghe alle politichesociali, pari opportunità, associazionismo, sanità del Comune di Bagnone. “ Lanostra “Giornata” verterà soprattutto sul rischio cardio vascolare e le malattiemetaboliche. “Gli ospedali di Pontremoli e Fivizzano, i medici di famiglia tuttidella Lunigiana nonché le varie strutture ambulatoriali lottano ogni giorno ancheper la prevenzione e la cura ( in base alla competenza di ciascuno) dell’infarto.

Non vogliamo sostituirci a nessuno ma desideriamo, come Amministrazionecomunale con la Misericordia contribuire a fare prevenzione - dice Gaia Ghinetti- ciò a nostro avviso consente di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie,eliminando i fattori alla loro base oppure di identificarle precocemente, in mododa poter intervenire quanto è più facilmente trattabile e le probabilità di2guarigione sono più elevate. Il risultato che si ottiene non comporta solo lariduzione del rischio di ammalarsi, ma anche una migliore qualità della vita. Èimportante poi che occasioni come queste prendano forma anche in frazioni piùpiccole e lontane dai grandi centri, perché è bene ricordare che per la salute nonesiste periferia. “ Ghinetti aggiunge ancora: “le malattie cardiovascolari e gli ictusischemici rappresentano le principali cause di morte a livello globale e sonostate responsabili nel solo 2016 di 15,2 milioni di decessi. In Italia le cose nonsono differenti, infatti, citando i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, le malattiecardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte, essendoresponsabili del 44% di tutti i decessi. In particolare, la cardiopatia ischemica èancora la prima causa di morte (28%), mentre gli accidenti cerebrovascolarisono al terzo posto (13%), dopo i tumori.

Ma, oltre alla elevata mortalità, questepatologie si contraddistinguono per l’elevata tendenza a cronicizzare che spessoinficia notevolmente la qualità della vita dei soggetti interessati ed incide inmaniera altrettanto significativa sulla spesa sanitaria in termini di costi per leterapie ed esami diagnostici. I fattori di rischio giocano un ruolo cruciale nellosviluppo di tali patologie, ma non sono tutti uguali. Infatti, questi si dividono in“modificabili”, ovvero suscettibili di correzione (dislipidemia, ipertensione,diabete, obesità, fumo e sedentarietà), e “non modificabili” (età, sesso maschile,familiarità positiva per malattie cardiovascolari e diabete). Pertanto, una decisaazione preventiva deve essere attuata sin dalla giovane età al fine diriconoscere i soggetti a maggior rischio e sensibilizzare la popolazione adalcune corrette abitudini tese a garantire uno stile di vita sano. Un regimealimentare equilibrato, caratterizzato da un elevato apporto di vegetali, una baselipidica costituita da olio extravergine d’oliva ed un limitato apporto di latticini abasso tenore di grassi rappresenta il punto di partenza per intraprendere uncorretto regime preventivo. L’attività fisica, poi, gioca un ruolo cruciale sinergicocon quello dell’alimentazione. In particolare, per bambini ed adolescenti (5-17anni) le raccomandazioni indicano la pratica di almeno 60 minuti al giorno diattività fisica intensa, da raggiungere in maniera graduale, ed attività cherafforzino l’apparato muscolo-scheletrico almeno 3 volte a settimana.

Per gliadulti, invece, si raccomandano attività prevalentemente aerobiche di circa 150minuti a settimana o attività moderatamente vigorose di circa 75 minuti asettimana. Inoltre, andrebbero praticate attività di rafforzamento muscolare per 2o più volte a settimana. Altro passo imprescindibile è l’abbandono deltabagismo. Le conseguenze benefiche di tale scelta non solo comportano unmiglioramento dei valori pressori, ma risultano decisive anche nella prevenzionedelle malattie respiratorie. Detto questo ci auguriamo che massiccio sia lapresenza a questa “Giornata” per effettuare gratuitamente visite e screeninggratuiti, Un ringraziamento alla nostra Misericordia organizzatrice della“Giornata”, la dirigente scolastica dell’ Istituto Superiore “Pacinotti – Belmesseri”,il prof. Dott. Ferruccio Bonino, tutti gli specialisti, ed in definitiva, chi ha dato esta dando una mano per la buona riuscita dell’evento.