Cassazione Mafia Capitale : 'Mondo di mezzo' non è mafia

La Suprema Corte cancellaper i giudici Buzzi e Carminati non facevano parte di un sistema mafioso. La Cassazione ha dichiarato esclusa l' associazione mafiosa nel processo '', ribattezzato 'Mafia Capitale', e ha annullato la sentenza di appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis, il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso pered altri 12 imputati. Cadono anche molte accuse contestate a Buzzi e Carminati.

Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, in appello erano stati condannati a 18 anni e quattro mesi, per il primo, e 14 anni e mezzo per il secondo. La sentenza su Mafia Capitale, che non riconosce il 416 bis (Associazioni di tipo mafioso), reato caduto in primo grado ma ammesso in Appello, giunge a cinque anni dall'operazione che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, ha portato all'arresto rispettivamente di 37 e 44 persone.