Giorgia Venturini fuori di se**! Wanda Nara mostra la foto per errore

Lo scatto in topless di Giorgia Venturini su Instagram mostra la bella conduttrice di Tiki Kaka mentre è nel momento del trucco e parrucco prima della trasmissione. A scattare la foto e a pubblicarla è stata Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi. Dopo aver messo le stelle sulle parti intime per nasconderle la foto è stata cancellata, ma già in molti sul web l’avevano vista.

Lascia sorpresi il fatto che la Venturini abbia fatto vedere di sé all’interno di uno studio piuttosto che mentre era sull’isola dei Famosi. La compagna di lavoro di Wanda ha preso infatti parte al reality di Mediaset lo scorso anno, ma non si era mai spinta troppo oltre. Adesso, invece, il suo topless ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e lo hanno ripreso sia le testate di gossip che quelle calcistiche, ma anche altri quotidiani e riviste nazionali. Clicca qui per vedere la foto.