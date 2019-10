Sabrina Sabrok, la pornostar argentina parla delle sue perversioni

La pornostar argentina Sabrina Sabrok si racconta e parla del suo dialogo con il diavolo e delle sue perversioni. Come riportato da Dagonews, l’attrice hard ha rivelato di avere una speciale predilezione per tutto ciò che è perverso. Queste sue passioni l’hanno anche condotta a creare un culto satanista che ha chiamato “Sabrok Legion”. Bella, affascinante e molto sexy, la 43enne ex modella di Playboy ha preso parte al Grande Fratello Vip messicano. Famosa anche per la sua fisicità che non passa di certo inosservata, la bionda Sabrina vanta curve hot ed è convinta di avere origini extraterrestri. Il motivo? Lei ha un gruppo sanguigno con fattore RH negativo e secondo la sua opinione è la prova che nel suo sangue ci sono tracce aliene.

Sul patto che stretto col diavolo ha rivelato che è scaturito dalle voci che ha sentito dentro di se e che l’hanno portata a farlo. La pornostar ha rivelato di essere sempre stata molto affascinata dall’occulto. In passato era atea, poi ha cominciato a seguire la Santa Muerte e si è sentita bene. Prima ha fatto parte di un culto e poi le è venuto il desiderio di fondare un altro culto. Per questo Sabrina Sabrok ha fondato la Legione Sabrok, perché ha sentito delle voci particolari.

Queste voci le dicevano di creare un culto legato alla magia nera, al satanismo e alla Santa Muerte. Le sue affermazioni, che si sono rivelate abbastanza inquietanti, non hanno sminuito il suo fascino. La Sabrok è ben consapevole della sua avvenenza ed esercita il suo potere per ottenere ciò che vuole.

La Sabrok ha confessato le sue aspirazioni e parlato a libro aperto di ciò che pensa. Non ha avuto alcuna inibizione nel narrare dettagli riguardanti la morte, il satanismo, la magia nera e quant’altro. La pornostar ha anche confessato di cercare sempre nuovi e impensabili luoghi per avere rapporti. Il sadomaso è infatti una delle tecniche più frequenti nei suoi video e a chi la segue pare piaccia vederla in azione con le fruste. Sabrina Sabrok ha affermato che le persone con lei si divertono molto e riesce a soddisfare anche i desideri più reconditi.