Ivana Spagna: Ho sogni premonitori e percepisco presenze

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni in occasione dell'uscita del suo nuovo album, "",parla dei suoi contatti con l'e rivela: "Faccioe percepisco alcune: una di queste è l'editore musicale di". Nell'intervista del settimanale con Ivana Spagna si affronta anche il suo rapporto con il mondo. Ma la cantante ci tiene a puntualizzare: "La parola "" non mi piace perché fa subito "baraccone". Non sono mica esseri con il lenzuolo bianco. A parlare disi passa per pazzi, ma giàragionava di più universi possibili"."E cento anni fa sarebbe stato impensabile prevedere che il telecomando potesse accendere il televisore. Sono sicura che tra qualche anno si potrà parlare serenamente di altre", aggiunge Spagna nel tentativo di darealle sue posizioni. La cantante prova a spiegare meglio quello che percepisce: "Ho dei sogni premonitori, per esempio nel sonno ho visto in anticipo l'stradale che mi è capitato due anni fa. Ed entro in contatto con l'Aldilà". "Le presenze si annunciano con un grande "botto", un grande fragore. E poi se ne vanno via con una specie di risucchio", aggiunge determinata Ivana.Tra queste presenze, ce n'è una in particolare: ", il grande editore musicale. Viveva a casa mia, vicino a Como. Ma quando l'ho presa non lo sapevo". Spagna ha un'immagine molto vivida di questa presenza e non esita ad esporsi: "Mi ha fatto capire che è contento che a casa sua ci abiti io". "Gli piace come l'ho arredata ", chiosa la cantante, convinta dellache sembra emanare l'energia dell'editore di Giacomo Puccini, compositore che Ivana ascolta spesso e di cui - a suo dire - sarebbero appassionati anche i suoi gatti.