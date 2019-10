Red Dead Online – Philip Carlier: abitante della palude, ricercato vivo o morto

Gli uffici degli sceriffi di tutto il West hanno chiesto la cattura immediata di Philip Carlier, ricercato per appropriazione indebita e omicidio di un suo collega della Lemoyne Trading Company. Fin dall’omicidio, avvenuto due anni fa, Carlier vive isolato nelle paludi di Lagras. Si ritiene che l’isolamento e l’utilizzo di sostanze dissociative abbia distorto la mente dell’omicida di mezz’età. Quest’uomo, una Taglia leggendaria, è considerato estremamente instabile e andrebbe avvicinato solamente dai Cacciatori di taglie più risoluti.

Prendi il manifesto da ricercato di Philip Carlier in qualsiasi ufficio dello sceriffo per iniziare la ricerca. Visita di nuovo la bacheca delle taglie dopo un breve periodo per affrontare un’altra volta la missione con un livello di difficoltà maggiore.

In più, i giocatori impegnati in uno dei tre Ruoli specializzati riceveranno una maschera gratuita. I Cacciatori di taglie con una Licenza riceveranno una variante esclusiva della Maschera mostruosa, i Commercianti un’esclusiva Maschera testa di porco e i Collezionisti un’esclusiva Maschera da ballo, tutte gratuite. Potrebbero essere necessarie fino a 24 ore dall’accesso a Red Dead Online per far comparire le maschere nel Guardaroba.

Inoltre, i possessori del Pass Fuorilegge che hanno raggiunto il rango 10 del Club otterranno una variante esclusiva della Maschera da disturbato. Chi ha raggiunto il rango 20 del Club riceverà anche una variante esclusiva della Maschera dell’orrore. I giocatori di Red Dead Online che accederanno a GTA Online prima del 12 dicembre possono ancora sbloccare una colorazione unica della Maschera da assassino, che incuterà timore anche nei meno impressionabili.

Per quanto riguarda il lato competitivo, quando il gioco si fa duro… i duri si fanno trovare pieni di risorse. La serie in evidenza con mira manuale di questa settimana è Niente sprechi, una vera prova di abilità il cui obiettivo è combattere con arco e frecce o coltelli da lancio in un’area di gioco sempre più piccola, finché non resta un solo superstite. Buona fortuna.

I Collezionisti che vogliono occuparsi dell’elenco degli oggetti collezionabili della settimana di Madame Nazar possono consegnarle il Set del baro. Trova la Regina di Bastoni, il Re di Coppe e l’Asso di Denari, poi vendili (o spediscili dall’ufficio postale) entro il 29 ottobre come set completo per ottenere la ricompensa. Controlla settimanalmente il Newswire per scoprire l’elenco degli oggetti collezionabili della settimana della venditrice itinerante.