Bridal Fashion Show 2019 a Matera, lusso ed eleganza al Mulino Alvino

La diciannovesima edizione del Bridal Fashion Show di Immagine Sposa e Sposo si terrà il 27 ottobre nella Capitale europea della Cultura. L'evento di moda è in programma a partire dalle ore 20 presso la nuova sala ricevimenti Mulino Alvino in via San Vito a Matera. Quest'anno, per la prima volta, l'evento di Immagine Sposa e Sposo sarà ideato, curato, diretto dal punto di vista artistico e organizzato dal poliedrico e giovane organizzatore di eventi Vincenzo Maiorano, volto noto del fashion system pugliese e direttore del Maiorano Magazine.

L'ideatore del Bari Fashion Red Carpet ha preparato un’edizione che punta a sbalordire e sorprendere i futuri sposi e gli addetti del settore, puntando su tre linee guida: glamour, stile e ricercatezza di abiti da sposa e da sposo di altissima qualità sartoriale.

In una delle location più suggestive e prestigiose della Città dei Sassi verrà svelata in anteprima la nuova collezione Bridal 2020 con modelli ricchi di dettagli, che sono molto preziosi e importanti in quanto rendono indimenticabili uno dei giorni più belli e attesi dalle coppie di innamorati.

Un evento di moda davvero imperdibile per i futuri sposi, ma anche per gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori. Per ricevere l'invito, occorre inviare un messaggio alla pagina Facebook di Immagine Sposa e Sposo.

LA STORIA DI IMMAGINE SPOSA e SPOSO

Immagine Sposa e Sposo è da venti anni al servizio della clientela con la passione, la professionalità e la serietà di sempre. Tantissimi anni di esperienza e un gusto raffinato fanno dell'atelier il leader nel settore. Le collezioni propongono creazioni innovative, tessuti ricercati e dettagli personalizzati per rendere unica ogni coppia di sposi. L'atelier mette a disposizione le migliori griffe del bridal fashion, come Fiordinda di Carlo Pignatelli, Pronovias, Nicole Aurora, Nicole Romance, Valentini, Morilee, Egò, Dalin e tante altre ancora. Da Immagine Sposa e Sposo può vestire l'intero nucleo familiare a partire dalla sposa e dallo sposo, ma anche i testimoni, le damigelle, i pagetti e i famigliari degli sposi.