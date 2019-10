Molestata per strada da un nero! La denuncia choc di Ginevra Pisani

Mentre stavo attraversando, delle altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto e tra di loro sbuca un ragazzo nero, che decide di toccarmi il sedere. Ma non toccarlo così…mi ha dato proprio un bello schiaffo, come per dire 'brava"' Questa cosa non mi era mai accaduta

Io voglio vestirmi come mi pare e continuerò ad andare in quel posto, camminando a testa alta, senza paura. Nessuno può molestare una donna gratuitamente perché indossa una minigonna

Una cosa terribile, nessuno ha detto "a" o fatto "a". Era pieno giorno e nessuno mi ha aiutato, o ha cercato di capire come potessi stare. Assurdo. Troppi hanno la concezione della donna inferiore, rispetto ad un uomo. Ancora oggi, in Italia, se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così. E continuerò ad indossare la minigonna

Brutta disavventura per la Professoressa de L'Eredità. La bella partenopea, che da qualche settimana è al fianco di Flavio Insinna nella nuova stagione del quiz preserale di Rai Uno, ha raccontato sui social di esser stata molestata in pieno giorno a Milano. Ginevra Pisani è un volto noto della televisione e dei social. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D'Angelo, è diventata popolare sul web come influencer per poi approdare in Rai come valletta all'Eredità.Nelle scorse ore, però, il profilo Instagram di Ginevra Pisani si è trasformato nel luogo dove denunciare pubblicamente l'subito per strada. La giovane ha spiegato che venerdì scorso si trovava nei pressi della Stazione Centrale di Milano, vestita con minigonna, stivali e golfino. Un look scelto per passare la serata a cena fuori con amici. Poi la denuncia choc: "".Nonostante la rabbia e ilistintivo per il brutto episodio vissuto in pieno giorno, Ginevra Pisani ha gridato tutto il suo disappunto sui social: "". Un episodio, prosegue la Pisani, avvenuto nella totale indifferenza della gente che si trovava vicino a lei: "”.