Belen Rodriguez odia le unghie quadrate, ma Chiara Nasti ribatte: Stai buona!

Mai le unghie squadrate perché sono tamarre, mi raccomando!

Così il ‘fu.k con questa forma è molto più evidente

Stai buona

Piccola querelle social tra, che non ha accettato il commento dell’argentina su chi ama lequadrate e ha voluto replicare a suo modo con un post un po' stizzito. Belen, che si sta godendo una rilassante vacanza alle Maldive insieme al marito, Stefano De Martino, sta deliziando i fan con alcuni tutorial sulla sua beauty routine. I consigli didella Rodriguez stanno conquistando proprio tutti e, in una delle sue Instagram story, ha voluto mostrare anche la sua manicure facendo notare a tutte le donne che la seguono che le unghie tonde sono nettamente più eleganti di quelle squadrate. “”, ha sentenziato l’argentina, ignara che qualcuno si sarebbe potuto sentire offeso da questa esternazione.Poche ore dopo, infatti, è arrivata una replica quasidi Chiara Nasti. La, che evidentemente è un’appassionata dei tutorial di Belen, non è rimasta indifferente al giudizio dell’argentina e, dopo aver mostrato con orgoglio le sue unghie rosse e squadrate, si è lasciata andare ad un commento velenoso. “– ha scritto la Nasti - .”. Una esternazione che non è passata inosservata agli utenti della rete che si sono divisi in due fazioni, da una parte i sostenitori di Belen, e dall’altra quelli di Chiara: ognuno pronto a difendere la propria "beniamina" a suon di commenti, frecciate e giudizi al veleno. Al momento, però, sembra che la Rodriguez non si sia minimamente accorta dell'attaco rivoltole dalla giovane influencer e, chissà, se nelle prossime ore deciderà di risponderle o ignorerà la sua