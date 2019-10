La fidanzata gno**a! Nessuno ne ha parlato, Meghan Markle girò un film a Londra

non abbiano urlato dal tetto di aver lavorato con Meghan Markle? Chi gli ha impedito di farsi pubblicità?

quasi come nella vita, viene dalla strada e fa la modella per uscire dalla povertà

recita male la parte della fidanzata gno**a

come attrice è peggio di questo film

che nessuno ricorda

Perchè mai Meghan non ha mai detto di aver girato un film a Londra, la città in cui ora vive?

È uscita su internet una nuova chicca sulla carriera di attrice di, culminata in un ruolo nella serie tv “” che l’ha fatta conoscere da milioni di fan del telefilm prima ancora che per il mondo intero fosse la moglie del principe Harry e la madre di suo figlio. Oltre a interpretare Rachel Zane in “Suits”, la Duchessa del Sussex ha partecipato al film "Anti-Social", un poliziesco britannico del 2015 insieme al rapperche al momento sembrerebbe essere il nuovo compagno della neo divorziata. Non un nome qualunque, quindi, eppure, finora, la notizia che Meghan Markle e il famoso rapper avessero lavorato insieme in un thrtiller, britannico per giunta, non era mai saltata fuori. Con loro nel film diretto da Reg Traviss, figura un altra star, il rappercon cui Skepta ha spesso collaborato in svariati dischi.\\Tutti sui social si stanno chiedendo come mai i due famosi rapper “” e poi tante battute sul conto della Duchessa che, "”, “” e “”. E poi un interrogativo: "Nella pellicola, ambientata nella periferia malfamata della capitale inglese, la Markle, che compare tra i nomi sulla locandina del film, interpreta il ruolo di, la fidanzata dell'artista di strada Dee (), coinvolto in una violenta guerra trarivali. Oltre ai rapper Skepta e Devlin, tra gli altri interpreti figuranoAndrew Shim, Josh Myers e Michael Maris, nessuno dei quali ha mai fatto notare alla stampa di aver lavorato in un film con la Duchessa del Sussex. Del film non si parla né sulla pagina Wikipedia della Markle, nella sezione dedicata alla sua carriera come attrice, né in quella dei due famosi rapper inglesi in cui la voce “” non compare affatto.Il fim è citato di sfuggita solo sulle pagine Wikipedia di Gregg Sulkin e Andrew Shim, la cui breve carriera non è mai decollata, e in quella di Caroline Ford che, invece, ha continuato a recitare con successo fino ad arrivare oggi a far parte del cast di "" accanto ad Orlando Bloom.