Amra Silajdzic, la moglie di Dzeko : Io e Edin dormiamo separati

è stato vicinissimo all'addio alla Roma in estate, con l'Inter di Antonio Conte che premeva per avere il forte attaccante bosniaco che alla fine è rimasto all'ombra del Colosseo. Il 33enne di Sarajevo è alla sua quinta stagione in giallorosso: mai era rimasto per così tanto tempo in una squadra di club visto che cone Wolfsburg ha giocato rispettivamente quattro anni e mezzo e tre anni e mezzo. Dzeko è ancora uno degli attaccanti più profilici in circolazione e il suo più grande segreto è la, che di professione fa l'attrice e la modella e che nel corso della sua carriera è comparsa in qualche film e video musicali.

"Roma è la mia seconda casa. Adoro la gente, è molto calorosa. La considero, in questo, davvero simile ai bosniaci. E poi amo il centro storico della Capitale, anche se vivo a Casal Palocco, una zona per noi molto comoda Siamo venuti a Roma che eravamo sposati da sei mesi. L’abbiamo visitata da turisti, in tranquillità, prima della firma del contratto, quando lui non era ancora conosciuto in città; poi è diventato impossibile, per Edin c’è tanto affetto e un assalto continuo dei tifosi".

"Porto a scuola i bambini, Una e Dani e vado a crossfit; poi in pineta con i cani. A pranzo torno a casa, un’occasione per ritrovarsi con Edin. Cucino qualcosa di sano, ma quando andiamo al ristorante, invece, ordino la parmiggiana. Se soffriamo di nostalgia, preparo piatti bosniaci. La nostra vita familiare è molto tranquilla, senza colpi di scena e posso dire di essere una donna felice

La 35enne di Sarajevo, che oggi fa anche la mamma, si è raccontata ai microfoni di Leggo.it elogiando la Capitale d'Italia:Amra ha poi snocciolato la sua giornata tipo dato che ora fa laa tempo pieno:

"Nelle cose pratiche che riguardano i bambini, cerco di lasciare Edin tranquillo e concentrato sulla sua carriera di calciatore. Da quando è nata Una, la seconda figlia, non dormiamo neanche più assieme. Il letto lo divido con lei e Dani, così il loro papà può riposare di più".

La moglie dell'attaccante dellaha infine svelato un retroscena sulla sua vita privata dato che da quando è nata Una, la loro secondogenita, non dorme più insieme al marito: