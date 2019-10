Alessia Marcuzzi hot... sdraiata sul letto, senza reggiseno

Ormaiè la nuova regina di. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Pinella è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico e raggiungere ottimi ascolti.Finita la puntata conclusiva con gli ultimi falò, lunedì scorso, Alessia ha volutoper ringraziare tutta la squadra di Temptation, compresa la produttrice Maria De Filippi. Ora la vediamo a, ma anche su Instagram, dove Alessia è attivissima: condivide di continuo scatti e non solo di lavoro. Spesso sono immagini dei suoi affetti ma anche sono foto(e infatti la conduttrice non è immune da critiche e insulti feroci).

Solo l’altro giorno il post in cui Alessia Marcuzzi sponsorizza una borsa ha infiammato la rete. La conduttrice posa sdraiata, con addosso un costume intero bianco che mette in evidenza i suoi, tiene in mano uno specchio e ammicca. “Per il 2020 ci vuole il terzo calendario, tipo rambo 3”, si legge tra i commenti. E ancora: “Bellissima”, “Da censura”, “La classe”, Quanto sei bona”.E che dire del video la ritrae mentre cammina con delle ballerine ai piedi? Lee infatti una fan fa notare: “Diciamo che stanno bene a chi ha uno stacco di coscia del genere… Chi è alto come un comodino ci sta male a prescindere dal fatto che agli uomini piacciano o meno”. E arriviamo così a unaapparsa tra le Storie di Instagram.

Come è noto, nelle Storie i commenti dei follower non sono visibili ma possiamo immaginarli perché il video di Alessia non sarà certo passato inosservato. Si riprende mentre è sdraiata sul letto con outfit totalmente bianco che attira l’attenzione visto che il top, indossato, è molto scollato. L’inquadratura dall’alto, poi, fa il resto. Insomma, siamo sicuri che questa immagine sexy che lascia poco all’immaginazione, sia stata gradita dai suoi tanti follower.