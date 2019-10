Benjamin Mascolo contro Barbara d’Urso... Che ca**o ho fatto di male!

Si sfoga sui social Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede e le sue parole sono tutte contro Live non è La D’Urso. L’artista ha infatti pubblicato su Instagram una stories in cui c’è anche una battuta su Barbara D’Urso, che era in onda in contemporanea con Fabio Fazio. “Nelle sue parole “Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash» Benj si sfoga e non capisce le allusioni di Barbara. Ma cosa è successo?

Mentre a Live non è la D’Urso era ospite Pupo la conduttrice ha pensato bene di lanciare un servizio sul poliamore che ha messo in mezzo anche Benji. Per Barbare il cantante è colpevole di dire sì alle voglie di Bella Thorne, sua attuale fidanzata. Ovviamente Benjamin non ci sta e quindi ecco il motivo del suo sfogo contro Barbara! In questo momento il cantante del duo musicale sta promuovendo il suo nuovo album in tutta Italia. Ospite a “Che Tempo che fa” insieme all’amico Federico Rossi ha parlato ampiamente della sua carriera.

L’artista ha avuto parole di stima per Fabio Fazio e non ha sopportato di essere coinvolto in quel trash televisivo del ca….o! E’ infatti proprio questa l’espressione usata da Benj, che non ha gradito il servizio mandato in onda durante la serata da Barbara. La conduttrice lo ha fatto come riferimento alle vicende poliamorose simili a quella di Pupo, ma secondo Benj non c’era alcuna attinenza. Di questa situazione con Bella il cantante aveva parlato qualche tempo fa in un’intervista a “Grazia”. Cosa aveva detto Benjamin in merito?

Benjamin aveva detto di vivere una relazione aperta con Bella. Per lui non era affatto un problema se la fidanzata aveva altri gusti. Per lui è una donna molto intelligente e aperta mentalmente, molto più di tante altre persone che ha conosciuto nella sua vita. Detto questo, Benj aveva fatto intendere che ognuno doveva farsi i fatti suoi, perché a lui tutto ciò stava bene. Il fatto però di essere messo in mezzo per altri casi come quello di Pupo non lo ha sopportato. Ma chi ha detto a Benj che la D’Urso aveva mandato in onda quel servizio? Beh, qualcuno che aveva voglia di far succedere tutto sto imbarazzo!