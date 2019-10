Hanno fatto sparire mia figlia Ylenia! Il coraggio di mamma Sabrina

La vicenda della mamma di Latinache fino a qualche mese fa viveva con la figlia dopo la separazione, laè stata tolta dalle sue braccia dai servizi sociali perché mostrava comportamenti oppositivi nei confronti della scuola. La piccola ha una(prolasso valvola mitralica e ventricolo sinistro marcatamente trabecolato), accertata da cardiologo Ospedale Bambino Gesù di Roma ed unaVicino a lei l'che oggi ha depositato un'interrogazione parlamentare su Ylenia.

Le parole di Sabrina sono forti : Se non ci uccido loro, lo fanno i giudici! Il 7 maggio assistenti sociali e tutore hanno prelevato la piccola Ylenia di 9 anni dall' ospedale di Latina, dove era ricoverata per accertamenti addominali dal giorno precedente, strappandola alle braccia della madre. Da allora Sabrina è riuscita a vederla per la prima volta il 13 agosto, mentre erano in corso telefonate giornaliere la sera per un saluto e la buonanotte. Sabrina ha lanciato una petizione su change.org : Sono disperata e mi ritrovo sola in uno Stato che non tiene conto del dolore di tanti bambini, di tanti genitori e che dovrebbe allontanare i bambini solo in casi di violenza, droga, prostituzione, ecc e se uno dei genitori non ottempera ad obblighi familiari, è violento, ecc. va sospeso unicamente e non entrambi. Ecco un intervento a nonelaradio dove la donna denuncia : Mi hanno portato via mia figlia, per il sistema degli affidi un guadagno di 9000 euro al mese.