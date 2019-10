Mercedesz Henger contro la madre Eva: La finta famiglia felice non siamo io e Lucas

Da quando è iniziata tutta questa storia, che tra l’altro ha iniziato lei, ribadisco e ricordo che ha cominciato lei, non si sa perché, ha cambiato versione non so quante volte

Chi è che cambia versione? I bugiardi, giusto? Perché se stai dicendo la verità, la verità è una. Dove vuole arrivare? Questa è la domanda che mi faccio io!

Continua il botta e risposta trae la madre Eva dopo le ultime dichiarazioni di quest’ultima nel salotto di. La Henger, che si è detta disposta ad un chiarimento con la figlia, ha sottolineato di non aver mai accusatodi violenza nei confronti di Mercedesz, ridimensionando tutte le denunce fatte precedentemente via social e attraverso i microfoni di Canale 5. Stanca di queste dichiarazioni, però, Mercedesz è intervenuta su Instagram e, attraverso una serie di storie, ha replicato alla madre accusandola di aver raccontato diverse versioni dei fatti perché– ha sbottato la giovane - .”. Mercedesz si è dettadelle continue dichiarazioni denigratorie della madre nei suoi confronti e in quelli del fidanzato e, per l’ultima volta, ha messo in guardia tutti coloro che credono alle parole della donna.