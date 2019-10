Mamma, ma posso morire? Elena Santarelli choc: è successo tra lei e il figlio Giacomo prima dell’intervento

La sua vita è stata contraddistinta da momenti drammatici che fortunatamente hanno avuto un epilogo positivo. La conduttrice e showgirlè stata sempre al fianco del, colpito da uncerebrale che è stato finalmente sconfitto. Ma durante la trasmissione ‘’ di Mara Venier si è lasciata andare ad uno sfogo. “Quando lo hanno operato, in sala d’attesa mi ha chiesto ‘Mamma posso morire con questo intervento?”. La sua risposta è stata immediata, ma non veritiera a fin di bene: “No, Giacomo, che dici, l’intervento durerà un’ora, sarà velocissimo”. Però qualche giorno più tardi il figlio le ha confessato di: “Mamma, sapevo che avevi paura, ti tremava il labbro e avevi le mani sudate”.Elena ha voluto raccontare tutta la storia di Giacomo in un libro che uscirà il 22 ottobre, intitolato ‘Una mamma lo sa’, che rievoca tutte le tappe della dura lotta per sconfiggere il temuto cancro. I proventi derivanti dalla vendita dello stesso saranno devoluti per aiutare la ricerca. La moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi racconta inoltre ciò che è accaduto dopo l’intervento chirurgico.“So che non dormirò più serena al 100% – ammette la Santarelli -. Da quando sono terminate le terapie di Giacomo in ospedale vado di meno. Sto seguendo una terapia che dovrebbe farmi metabolizzare il dramma. Tornerò in ospedale quando mi sentirò pronta”. A proposito del, laoriginaria di Latina aveva postato un messaggio nei giorni scorsi per annunciare la sua uscita.“Ho sbagliato a mostrarmi per 2 anni come una roccia. Chi vorrà conoscere veramente me, noi e la nostra storia lo potrà fare leggendo il libro, che uscirà il 22 ottobre in tutte le librerie”, aveva detto Elena Santarelli. Già nei giorni scorsi comunque l’affascinante Elena si era lasciata andare ad altre dichiarazioni sulla malattia di Giacomo e sul suo stato d’animo: “Quando Giacomo era sotto terapia, volevo fare tutto da sola, mi sentivo Wonder Woman. Poi c’è stato il crollo e ho capito di aver bisogno di aiuto. Ripercorrere alcune vicende mi ha fatto male e non mi vergogno a dire che sto seguendo una terapia psicologica. Si chiama Emdr – aveva riferito la modella – e si basa sul movimento degli occhi tra la psicoterapeuta e il paziente per elaborare il dolore”.