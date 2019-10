Auguri Mara Venier: il regalo di Nicola Carraro sorprende la Zia

Mara Venier domenica 20 ottobre ha compiuto ben 69 anni. La Zia più amata d’Italia non ha perso coraggio e tanto meno le energie per portare avanti un altra puntata di Domenica In ricca di emozioni e storie da brividi. Dopo un lungo periodo di assenza dalla Rai, Mara è tornata più carica di prima prendendosi i propri meriti. Il 20 ottobre, la moglie di Nicola Carraro ha spento ben 69 candeline e ovviamente il marito non ha potuto non prepararle una bellissima sorpresa.

Mara Venier e il marito Nicola Carraro si amano alla follia. La coppia, molto invidiata nel mondo dello spettacolo trasmette emozioni e sincerità solo a guardarli. In occasione del 69esimo compleanno della compagna Nicola ha voluto organizzare una mega festa per la sua signora, invitando nel proprio appartamento a Roma gli amici più stretti. Alla festa di Mara Venier erano presenti i colleghi e gli amici a lei più cari tra cui Rita Dalla Chiesa, Luigi Diaco e tanti altri. Una festa privata, intima ma nello stesso tempo molto allegra.

Infatti, oltre a un piccolo buffet non è mancata la musica e il buon vino. L’ex presentatrice di Forum che ha pubblicato il video quasi di buon mattino si è scatenata sulle note di ‘Fiori Rosa fiori di pesco’ del grande Battisti. Mara Venier con un post su Instagram ha voluto ringraziare oltre che al marito Nicola Carraro per aver curato la festa, tutti i presenti e coloro che hanno avuto un dolce pensiero per lei. Ovviamente, tra gli ospiti non sono mancati nemmeno i suoi figli e il suo amatissimo nipotino Claudietto che l’ha aiutata a spegnere le candeline.

In occasione del suo compleanno Mara Venier ha richiesto alcuni ospiti ben precisi a Domenica In. Oltre a volere accanto Carlo Conti, che ha ricordato il loro amico Fabrizio Frizzi, Mara ha intervistato Elena Santarelli e il comico Alessandro Siani. La show girl ha ripercorso tra lacrime e dolore il difficile periodo trascorso per la malattia del figlio Giacomo.